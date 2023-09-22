www.meb.gov.tr | İOKBS SONUÇLARI SON DAKİKA! Bursluluk sınavı sonuçları 2023 ne zaman, saat kaçta açıklanır? MEB son açıklamalar...

MEB tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları heyecanla bekleniyor. 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı bu önemli sınavın sonuçları online olarak ilan edilecek. İşte, meb.gov.tr İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı!