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Haberler Galeri www.meb.gov.tr | İOKBS SONUÇLARI SON DAKİKA! Bursluluk sınavı sonuçları 2023 ne zaman, saat kaçta açıklanır? MEB son açıklamalar...

www.meb.gov.tr | İOKBS SONUÇLARI SON DAKİKA! Bursluluk sınavı sonuçları 2023 ne zaman, saat kaçta açıklanır? MEB son açıklamalar...

MEB tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları heyecanla bekleniyor. 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı bu önemli sınavın sonuçları online olarak ilan edilecek. İşte, meb.gov.tr İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 22.09.2023 06:10 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 06:27
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www.meb.gov.tr | İOKBS SONUÇLARI SON DAKİKA! Bursluluk sınavı sonuçları 2023 ne zaman, saat kaçta açıklanır? MEB son açıklamalar...

Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için heyecan dorukta. 3 Eylül Pazar günü, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı bu önemli sınavın sonuçları, 22 Eylül Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. MEB son dakika açıklamaları ile İOKBS sonuç öğrenme sayfası!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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www.meb.gov.tr | İOKBS SONUÇLARI SON DAKİKA! Bursluluk sınavı sonuçları 2023 ne zaman, saat kaçta açıklanır? MEB son açıklamalar...

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başladı. 120 dakika süren sınav 12.00 itibarıyla sona erdi.

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www.meb.gov.tr | İOKBS SONUÇLARI SON DAKİKA! Bursluluk sınavı sonuçları 2023 ne zaman, saat kaçta açıklanır? MEB son açıklamalar...

İOKB bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 Cuma günü "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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www.meb.gov.tr | İOKBS SONUÇLARI SON DAKİKA! Bursluluk sınavı sonuçları 2023 ne zaman, saat kaçta açıklanır? MEB son açıklamalar...

İOKBS bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. İşte 2023 bursluluk sınav sonuç ekranı;

MEB İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

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www.meb.gov.tr | İOKBS SONUÇLARI SON DAKİKA! Bursluluk sınavı sonuçları 2023 ne zaman, saat kaçta açıklanır? MEB son açıklamalar...

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA

İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.