DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS ek tercih ne zaman, nereden, nasıl yapılacak?

DGS yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 20 Eylül'e kadar yapılacak. Bu bilgiler doğrultusunda kayıt yaptırmayan öğrencilerin belirleneceği boş kontenjanların da 20 Eylül'den sonra açıklanması bekleniyor.

DGS ek tercih tarihleriyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.