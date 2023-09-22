DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS ek tercih ne zaman, nereden, nasıl yapılacak?
"DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS ek tercih işlemleri için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından uygulanan DGS'nin ardından öğrenciler tercih işlemlerini gerçekleştirmişti. 2023 DGS yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler üniversite kayıtlarını yaptı. İşte konu hakkında detaylar...
"DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS ek tercih ne zaman, nereden, nasıl yapılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular rasında yer alıyor. DGS üniversite kayıtları 20 Eylül itibariyle sona erdi. Şimdi gözler ÖSYM'den gelecek açıklamada. ÖSYM'nin kılavuzu yayımlamasıyla birlikte DGS ek tercihleri başlayacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2023?
DGS ek tercih tarihleriyle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi.
DGS yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 20 Eylül'e kadar yapılacak. Bu bilgiler doğrultusunda kayıt yaptırmayan öğrencilerin belirleneceği boş kontenjanların da 20 Eylül'den sonra açıklanması bekleniyor.
DGS ek tercih tarihleriyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
DGS TABAN PUANLARI 2023 TABLOSU
DGS boş kontenjanları ve taban puanları ek tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra açıklanacak. DGS tercih kılavuzunda adayların geçiş yapabileceği 4 yıllık lisans bölümlerinin kontenjanları da yer alacak.
Adaylar, 2023-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecek.
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