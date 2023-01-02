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Özel okul ücretlerine ne kadar zam olacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 02.01.2023
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Özel okul ücretlerine ne kadar zam olacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumlarına ilişkin zamların ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımının söz konusu olmadığını belirterek "Bu hafta içerisinde tüm TEFE-TÜFE oranları belirlendikten sonra oluşacak zammı özel öğretim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek tekrar olgunlaştırarak kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

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