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15 karne tatili ne zaman? 2023 Ocak yarıyıl tatili hangi gün başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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15 karne tatili ne zaman? 2023 Ocak yarıyıl tatili hangi gün başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi...

Yarıyıl tatili ne zaman? 2023'e girmemiz ile birlikte gözler 15 karne tatiline çevrildi. Bu yıl ocak ayında başlayacak olan yarıyıl tatili için plan yapan öğrenci ve velileri, tatilin hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile detaylar belli oldu. Peki, 15 karne tatili ne zaman? 2023 Ocak yarıyıl tatili hangi gün başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte cevaplar...

15 karne tatili ne zaman başlıyor? Milyonlarca öğrenci yeni yıl ile birlikte bu soruya yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi ile birlikte tatil günleri de belli oldu. 2023 yılında 15 tatil, ikinci ara tatil ve dönem sonu tatilinin hangi tarihlere denk geldiği açıklandı. Peki, 15 karne tatili ne zaman? 2023 Ocak yarıyıl tatili hangi gün başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte haberin detayları...

15 TATİL NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, yarıyıl tatili 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve 3 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

2023 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2023 – Pazar

23 Nisan 2023 – Pazar

1 Mayıs 2023 – Pazartesi

19 Mayıs 2023 – Cuma

15 Temmuz 2023 – Cumartesi

30 Ağustos 2023 – Çarşamba

29 Ekim 2023 – Pazar

Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)

Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)

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