15 karne tatili ne zaman? 2023 Ocak yarıyıl tatili hangi gün başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi...

15 karne tatili ne zaman başlıyor? Milyonlarca öğrenci yeni yıl ile birlikte bu soruya yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi ile birlikte tatil günleri de belli oldu. 2023 yılında 15 tatil, ikinci ara tatil ve dönem sonu tatilinin hangi tarihlere denk geldiği açıklandı. Peki, 15 karne tatili ne zaman? 2023 Ocak yarıyıl tatili hangi gün başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte haberin detayları...

15 TATİL NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, yarıyıl tatili 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve 3 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.