Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği Ocak ayında yatar mı? T.C Kimlik numarasına göre...
Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteği ödemeleri için detaylar merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ödeme detayları hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği Ocak ayında yatar mı? T.C Kimlik numarasına göre...
Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği Ocak ayında yatar mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mazot ve gübre destek ödemesi alan binlerce çiftçi ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği Ocak ayında yatar mı? T.C Kimlik numarasına göre...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci geçtiğimiz hafta, "1 milyar 318 milyon 43 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" müjdesini verdi.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'a göre, 2022 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödenecek.
GÜBRE VE YEM FİYATLARINDA İNDİRİM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarında indirim yapıldığını açıkladı. Fiyatların nisan sonuna kadar sabitlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bir müjde çiftçi ve tüketicilerimize vermek istiyorum. Salgın sonrasını fırsat bilerek haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.
Çiftçilerimizin temel ihtiyaçlarının başında gelen, gübre ve karma hayvan yeminde daha önce bir dizi indirimi hayata geçirmiştik. Şimdi en önemli girdi olan kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında indirim yapıyor, fiyat sabitlemesine gidiyoruz.
İlkbahar döneminde yoğun olarak kullanılan kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan indirim uygulayacak. Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak. En az bunun kadar önemlisi gübre ve yem fiyatlarını Nisan sonuna kadar sabitliyoruz." dedi.
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