Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği Ocak ayında yatar mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mazot ve gübre destek ödemesi alan binlerce çiftçi ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği Ocak ayında yatar mı? T.C Kimlik numarasına göre...