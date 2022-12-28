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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okullaşma oranları ilk kez yüzde 95'in üzerinde

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okullaşma oranları ilk kez yüzde 95’in üzerinde

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Artık eğitimin tüm kademelerinde çocuklarımız kendilerine yer bulabiliyorlar. İlk kez okul öncesinden ortaöğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları yüzde 95'in üzerine çıktı. Gerçekten bu kolay olmadı; 70 yıllık bir gecikme telafi edilmiş oldu" dedi.

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