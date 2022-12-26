Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den müjde! 2023’te tüm ilçelere bilim-sanat merkezi kurulacak

"8 BİN 300 TESCİL ALDIK"

Bakan Özer, ülkelerin kalkınmasındaki en önemli bileşenin patent, faydalı model, marka ve tasarım ile ilgili fikri mülkiyet kültürünün tüm eğitim kurumlarında yaygınlaşmasını sağlamak olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Son 10 yılda fikri mülkiyet anlamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın tescilini almış olduğu ürün sayısı yıllık yüzde 2,9 yani yüzde 3'tür. Biz, Türk Patent ve Marka Kurumu ile iş birliğine gittik. Çok ciddi bir eğitim seferberliği gerçekleştirdik. 2022 yılında 7 bin 500 ürünün tescili için çaba sarf ettik. 2022'nin sonunda 8 bin 300 patent, faydalı model, marka ve tasarımın tescilini almış bulunuyoruz. Bunların 162 tanesini de ticarileştirebildik. Milli Eğitim Bakanlığı, bir taraftan eğitimin niteliğini artırırken diğer taraftan inovatif girişim kapasitesini artıracak şekilde okullarımızı desteklemeye devam ediyor. Burada 2 başlık var. Biri matematik, diğeri çevre ve iklim değişikliği. Birincisi, matematik okuryazarlığını artırmak. Özellikle 'Türkiye Yüzyılı'nda sayısalcı, sözelci, eşit ağırlıkçı olmadan matematikle rasyonel ilişkisini sağlayabilmek. Diğeri ana dil öğrenmek; üçüncüsü de yabancı dil. Diğer bağlamda, çevre ve iklim değişikliği de bizim değişikliklerimizin ana omurgasında yer alıyor. Bir açılım yapalım, bu etkinliği her ay yapalım. Öğrenci kurultayı ile ilgili yaptığımız hazırlıkları bu yarışmayla birleştirmek ve 81 ilden öğrencileri Ankara'ya getirerek kültürel, sanatsal etkinliklerle buluşturalım. Aynı zamanda tematik bir konuda çalıştay yapalım."