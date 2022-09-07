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ÖSYM duyurdu: YKS ek tercihleri başladı! YKS ek tercihler ne zaman? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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ÖSYM duyurdu: YKS ek tercihleri başladı! YKS ek tercihler ne zaman? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS ek tercihleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. YKS ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek tercih kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve boş kontenjanları doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2022-2023 akademik yılı için YKS ek tercih tarihleri...

YKS ek tercihler, üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte gündeme gelen konular arasında yer alıyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrasında YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu.

Peki, YKS ek tercihler ne zaman, saat kaçta başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan YKS ek tercih kılavuzu için tarih belli oldu.

2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi açıklandı. Buna göre; YKS ek tercihleri 7-13 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.

YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

EK TERCİH ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

YÖK tarafından yayımlanan bilgilere göre, YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül'de yapılacak. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.

EK TERCİH SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri 26-30 Eylül tarihlerinde yapılacak.

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