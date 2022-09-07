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2022-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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2022-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2022-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

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