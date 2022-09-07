YKS 2. tercih ücreti ne kadar, kaç TL? YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2022? Ziraat, Halkbank...

YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS boş kontenjanlar 2022 listesi için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde YÖK ve ÖSYM tarafından yapılan duyuruda YKS ek tercih tarihleri paylaşıldı. İşte, YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2022? YKS 2. tercih ücreti ne kadar, kaç TL? Ziraat, Halkbank...