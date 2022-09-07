YKS ek tercih kılavuzu, boş kontenjan listesi - Ek yerleştirme tercih robotu: YKS ek tercih ne zaman?
YKS ek tercih ne zaman? YKS ek tercih kılavuzu, boş kontenjan listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 YKS tercih sonuçları sonrasında bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, sabırsızlıkla ek tercihlerin başlamasını bekliyor. Peki, YKS ek tercih ne zaman? YKS ek tercih kılavuzu, boş kontenjan listesi
YKS ek tercih ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercihlerinin sona ermesi ve üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte henüz bir okula yerleşememiş olan öğrenciler, boş kontenjan listesi ve ek tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. İşte, YKS ek tercih ne zaman? YKS ek tercih kılavuzu, boş kontenjan listesi
YKS EK TERCİH DÖNEMİ BAŞLADI MI?
ÖSYM tarafından merakla beklenen YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Üniversitelerde boş kalan kontenjan listelerinin açıklanması sonrasında YKS ek tercih döneminin başlaması bekleniyor.
YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
YKS ek tercih döneminin ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 20-23 Eylül tarihlerinde başlayan YKS ek tercih işlemlerinin bu yıl da hemen hemen aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzuyla birlikte, YKS ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
YKS EK TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.
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