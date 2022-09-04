YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu: Tercihler 7-13 Eylül arasında yapılacak

İNTERNET SİTESİ YA DA MOBİL UYGULAMADAN YAPILABİLİR

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

ÜCRET ÖDEMELERİ 14 EYLÜL'DE

Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Ek yerleştirme için ücret ödemeleri ise 14 Eylül'de yapılacak.