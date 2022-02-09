Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? İşte öne çıkan detaylar! Mülakat yok

ÜCRET ARTIŞI NASIL OLACAK? Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Kanunla, uzman öğretmenlere ödenen eğitim-öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim-öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltildi.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ NE OLACAK? Kanun, uzman öğretmenlik, başöğretmenlik, kadrolu, sözleşmeli ve özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlerin tamamını kapsıyor. Tüm öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı eğitimlere katılabilecek, sınavlara girebilecek ve sertifikasını alabilecek. Ancak ücret artışından sadece devlet okullarındaki öğretmenler yararlanabilecek.