Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 uzman öğretmen sınavı ne zaman, kimler girebilir?
Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 uzman öğretmen sınavı ne zaman sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getirildi. Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen öğretmenlere uzman öğretmen unvanı verilecek.
Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 uzman öğretmen sınavı ne zaman, kimler girebilir? Öğretmenlik mesleğinde yeni bir unvan geliyor. Sınavlarını başarıyla geçen ve görev süresini tamamlayan öğretmenler artık uzman öğretmen olarak görev yapabilecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?
Uzman öğretmenlik sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin bir tarih duyurusu yapılmadı.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NEDİR?
Öğretmenlikte 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılması öngörülüyor. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunması amaçlanıyor. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getiriliyor. Bu unvan için eğitimlerini tamamlayan ve sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlere uzman öğretmen unvanı verilecek. Bu değişiklikle öğretmenler hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 TL artış olacak. Uzman öğretmen unvanı alanlar arasında yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacak.
10 yıllık uzman öğretmenlerin de başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde başöğretmen olmalarının önü açılarak ve yine ilave bir derece almaları sağlanacak. Aynı zamanda kademeleri yükseldiği için de maaşlarına 2 bin TL ilave edilecek. Doktora yapmış öğretmenler başöğretmen sınavından muaf olacak.
Ayrıca lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor. Uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri, 3 binden 3 bin 600'e çıkarılıyor. Ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 olurken, sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 uzman öğretmen sınavı ne zaman, kimler girebilir?
- 15 tatil uzayacak mı? 15 tatil bir hafta daha uzadı mı? 15 tatil ne zaman bitiyor?
- Mehtap Özkan kimdir, kaç yaşında? Gürsel Tekin eşi Mehtap Özkan kim?
- Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? FB Başakşehir maçı hangi kanalda?
- 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere çıkacak?
- Erkan Şamcı kimdir, kaç yaşındaydı? Erkan Şancı ölüm sebebi nedir?
- Isparta elektrik ne zaman gelecek? Isparta elektrik kesintisi bitti mi?
- 5 Şubat evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası yatmaya başladı mı?
- İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yeniden mi yağacak? Meteoroloji son dakika uyardı...
- Ocak ayı öğretmenlerin ek ders ücreti yattı mı? Ek ders ücreti 2022 ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...
- LOL Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon olacak mı, tarihi belli mi?
- PTT 15 bin personel alımı başvuruları başladı mı? PTT gişe, büro memuru ve dağıtıcı alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte?