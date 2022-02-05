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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 uzman öğretmen sınavı ne zaman, kimler girebilir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2022
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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 uzman öğretmen sınavı ne zaman, kimler girebilir?

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 uzman öğretmen sınavı ne zaman sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getirildi. Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen öğretmenlere uzman öğretmen unvanı verilecek.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 uzman öğretmen sınavı ne zaman, kimler girebilir? Öğretmenlik mesleğinde yeni bir unvan geliyor. Sınavlarını başarıyla geçen ve görev süresini tamamlayan öğretmenler artık uzman öğretmen olarak görev yapabilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin bir tarih duyurusu yapılmadı.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NEDİR?

Öğretmenlikte 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılması öngörülüyor. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunması amaçlanıyor. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getiriliyor. Bu unvan için eğitimlerini tamamlayan ve sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlere uzman öğretmen unvanı verilecek. Bu değişiklikle öğretmenler hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 TL artış olacak. Uzman öğretmen unvanı alanlar arasında yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacak.

10 yıllık uzman öğretmenlerin de başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde başöğretmen olmalarının önü açılarak ve yine ilave bir derece almaları sağlanacak. Aynı zamanda kademeleri yükseldiği için de maaşlarına 2 bin TL ilave edilecek. Doktora yapmış öğretmenler başöğretmen sınavından muaf olacak.

Ayrıca lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor. Uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri, 3 binden 3 bin 600'e çıkarılıyor. Ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 olurken, sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor.

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