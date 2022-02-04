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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenliği "kariyer mesleği" haline getiren yeni kanunu değerlendirdi

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 04.02.2022
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenliği kariyer mesleği haline getiren yeni kanunu değerlendirdi

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uzun vadede Türkiye'deki eğitim sisteminin kalitesinin artmasına büyük bir katkı sağlayacağına inandığını bildirdi. Bakan Özer, "Uzman öğretmenlik süreçleri, eğitimlerin içerikleri gibi kanunda belirtilmeyen ama sahada uygulanırken dikkat edilecek konular, çerçeve yönetmelikle açıklığa kavuşmuş olacak. Biz de tüm paydaşlarımızla değerlendireceğiz ve yönetmeliği kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

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