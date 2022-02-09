Üniversite sınavları online mı yüz yüze mi olacak? 2022 üniversite sınavları nasıl olacak?

ÜNİVERSİTE SINAVLARI ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, örgün öğretim programlarında ara, dönem sonu ve bütünleme sınavlarının yüz yüze düzenlenmesi, belirlenen takvimde bir engel çıkması halinde sınavların çevrim içi değil, ertelenerek başka bir tarihte yüz yüze yapılmasını istedi.

YÖK'ten üniversitelere gönderilen yazıda, Ağustos 2021'de yayımlanan rehberde, Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına ilişkin hükümlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında sınavların esas olarak yüz yüze yapılacağı anımsatılan yazıda, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mücbir durumların varlığında veya program özelinde yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarınca uygun görülmesi koşuluyla çevrim içi sınav uygulamalarından da yararlanılabileceği ifade edildi.