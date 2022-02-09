Üniversite sınavları online mı yüz yüze mi olacak? 2022 üniversite sınavları nasıl olacak?
Üniversite sınavları online mı yüz yüze mi olacak? 2022 üniversite sınavları nasıl olacak? Üniversiteye giden milyonlarca öğrenci, sınavların nasıl olacağını merak ediyor. Üniversite sınavlarının online mı yüz yüze mi olacağı merak ediliyor. Peki; 2022 üniversite sınavları nasıl olacak? Üniversite sınavları online mı yüz yüze mi olacak? YÖK’ten üniversitelere ara, dönem sonu ve bütünleme sınavlarıyla ilgili yazı gönderildi.
Üniversite sınavları online mı olacak? 2022 üniversite sınavları online mı yüz yüze mi olacak? Üniversite sınavları nasıl olacak? Üniversitelerde eğitim alan milyonlarca öğrenci, 2022 yılında ara, final ve bütünleme sınavlarının nasıl olacağını merak ediyor. Üniversite öğrencilerinin gireceği sınavlarla ilgili YÖK'ten üniversitelere yeni bir yazı gönderildi. Bu yazının ardından üniversite sınavları online mı olacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
ÜNİVERSİTE SINAVLARI ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, örgün öğretim programlarında ara, dönem sonu ve bütünleme sınavlarının yüz yüze düzenlenmesi, belirlenen takvimde bir engel çıkması halinde sınavların çevrim içi değil, ertelenerek başka bir tarihte yüz yüze yapılmasını istedi.
YÖK'ten üniversitelere gönderilen yazıda, Ağustos 2021'de yayımlanan rehberde, Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına ilişkin hükümlerin yer aldığı hatırlatıldı.
Bu kapsamda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında sınavların esas olarak yüz yüze yapılacağı anımsatılan yazıda, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mücbir durumların varlığında veya program özelinde yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarınca uygun görülmesi koşuluyla çevrim içi sınav uygulamalarından da yararlanılabileceği ifade edildi.
'TEDBİRLER SALGININ BÖLGESEL SEYRİNE GÖRE ALINMALI'
YÖK'ün yazısında, Sağlık Bakanlığının Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'nde yer alan tedbirler göz önünde bulundurularak salgının bölgesel ve yerel seyrine göre güncellemeler ile ek önerilerin üniversitelerin Covid-19 komisyonlarınca takip edilip tedbirlerin uygulamaya geçirilmesi konusundaki önerilere de işaret edildi.
KURULA ULAŞAN BAŞVURULAR GÖRÜŞÜLDÜ
Bazı yükseköğretim kurumlarındaki örgün eğitim öğretim programlarında, 2021-2022 akademik yılı ara sınav ve dönem sonu sınavlarının çevrim içi yapıldığı konusunda Kurula ulaşan başvuruların görüşüldüğü bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"31 Ocak 2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, küresel salgında ülkemizde yaşanan normalleşme süreci ile birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla yüz yüze eğitime geçildiği ve sınavların yüz yüze yapılmasına engel hususların bulunmadığı, uygulamada birlik sağlama açısından örgün öğretim programlarında ara, dönem sonu ve bütünleme sınavlarının yüz yüze düzenlenmesi, il özelinde sınavların belirlenmiş olan takvimde yüz yüze yapılmasına engel herhangi bir durum olması halinde sınavların çevrim içi yapılması yoluna gidilmeyip ertelenmek suretiyle ileri bir tarihte yüz yüze yapılmasının üniversitelere hatırlatılması uygun görülmüştür."
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