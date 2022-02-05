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Ocak ayı öğretmenlerin ek ders ücreti yattı mı? Ek ders ücreti 2022 ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2022
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Ocak ayı öğretmenlerin ek ders ücreti yattı mı? Ek ders ücreti 2022 ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...

Ocak ayı ek ders ücreti yattı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmen zamları ile birlikte ek ders ücretlerine de zam geldi. Öğretmenlere yeni yıl öncesi ek ders ücretleri Aralık ayında yatmıştı ve ocak ayına ek ders ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. İşte, Ocak ayı ek ders ücreti yattı mı? Ek ders ücreti 2022 ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...

Ocak ayı ek ders ücreti yattı mı? Ek ders ücreti 2022 ne zaman ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen zamları ile birlikte ek ders ücretlerine de zam geldi. Öğretmenlere yeni yıl öncesi ek ders ücretleri Aralık ayında yatmıştı. Ocak ayına ait ek ders ücretlerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. İşte, Ocak ayı ek ders ücreti yattı mı? Ek ders ücreti 2022 ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...

EK DERS ÜCRETİ 2022 NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ocak ayı ek ders ücreti henüz yatmadı. Ek ders puantaj girişlerinin yapılması sonrasında, Ocak ayı ek ders ücretlerinin kısa süre içinde hesaplara yatması bekleniyor.

Konuya dair resmi bir açıklama geldiği zaman haberimizin içerisinden yer alacaktır.

EK DERS NEDİR?

Milyonlarca öğretmen maaşlarının yanında ek ders ücreti alıyor. Ek ders ücreti aylık girilen fazladan ders sayısına göre hesaplanıyor ve ders başı ücret ile çarpılarak bulunuyor. Ek ders ücretleri öğretmenlerin gelirinde çok önemli bir yere sahip.

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