Ocak ayı öğretmenlerin ek ders ücreti yattı mı? Ek ders ücreti 2022 ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...

Ocak ayı ek ders ücreti yattı mı? Ek ders ücreti 2022 ne zaman ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen zamları ile birlikte ek ders ücretlerine de zam geldi. Öğretmenlere yeni yıl öncesi ek ders ücretleri Aralık ayında yatmıştı. Ocak ayına ait ek ders ücretlerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. İşte, Ocak ayı ek ders ücreti yattı mı? Ek ders ücreti 2022 ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...