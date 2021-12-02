Öğretmenlik mesleği değişiyor: Maaşlarda 1000-2000 liralık artışlar yaşanacak! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer detayları anlattı

Bu konularda bakanlığın çok sayıda çalışmasının ve projesinin olduğunu hatırlatan Özer, "Gelen görüşlerle görmediğimiz noktaları veyahut yanlış değerlendirdiğimiz noktaları, ortak bir kolektif akılla tekrar kontrol etme imkanımız olacak. Dolayısıyla alınan ortak kararları da rahat bir şekilde uygulamaya geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Mahmut Özer, şurada 600'ün üzerinde katılımcının yer almasına ilişkin, "Şurada çok geniş katılımcı bulunuyor. Hazırlık sürecinde de çok büyük katılım oldu. Öncelikle internet üzerinden yaklaşık 33 bin farklı görüş bakanlığımıza ulaştı. Yine 26 bölgede çok geniş katılımla sendikalardan sivil toplum kuruluşlarına kadar yükseköğretim kurumlarından öğrenci, öğretmen ve velilere kadar gerçekten eğitime dokunan her kesimin bir şekilde katkı verdiği bir süreç işledi. Bundan da son derece mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.