AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav kağıdı inceleme...
AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 27 ve 28 Kasım'da yapılan 2021-2022 Güz Yarıyılı ara sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları sorgulamak için detayları merak ediyor. İşte, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav kağıdı inceleme...
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav kağıdı inceleme nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrencilerin merakla beklediği AÖF 2021-2022 Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlarını https://www.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecek. Merak edilen detayları haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav kağıdı inceleme...
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 27 ve 28 Kasım'da yapılan 2021-2022 Güz Yarıyılı ara sınav sonuçları açıklandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri alınarak Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları belli oldu.
Öğrenciler, sınav sonuçlarına "http://aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.
AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF FİNALLER NE ZAMAN 2021?
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Finaller) : 08- 09 Ocak 2022
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Finaller) : 21- 22 Mayıs 2022
Yaz Okulu Sınavı: 06 Ağustos 2022
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