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AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav kağıdı inceleme...

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Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav kağıdı inceleme...

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 27 ve 28 Kasım'da yapılan 2021-2022 Güz Yarıyılı ara sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları sorgulamak için detayları merak ediyor. İşte, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav kağıdı inceleme...

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav kağıdı inceleme nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrencilerin merakla beklediği AÖF 2021-2022 Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlarını https://www.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecek. Merak edilen detayları haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav kağıdı inceleme...

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 27 ve 28 Kasım'da yapılan 2021-2022 Güz Yarıyılı ara sınav sonuçları açıklandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri alınarak Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları belli oldu.

Öğrenciler, sınav sonuçlarına "http://aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.

AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF FİNALLER NE ZAMAN 2021?

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Finaller) : 08- 09 Ocak 2022

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Finaller) : 21- 22 Mayıs 2022

Yaz Okulu Sınavı: 06 Ağustos 2022

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