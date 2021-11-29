Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den öğretmenlere destek mesajı

"ÖNEM VERDİĞİMİZ KONULARIN BAŞINDA YER ALIYOR"

Bakan Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, eğitimlere gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimiz için ara tatilde 5 gün eğitim planlamıştık. Talep nedeniyle bu süre yetmedi. 5 günlük eğitimleri 7 güne uzattık. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimi bizim en önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Bu nedenle 20'ncisini 1-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Milli Eğitim Şurası'nda da ele alacağımız 3 ana konudan birini de 'öğretmenlerin mesleki gelişimi' olarak belirledik. 1 milyon 200 bin öğretmenimizin ihtiyaç ve ilgi duyduğu her konuda eğitim programlarıyla onlara destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.