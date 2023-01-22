Nisan ara tatilinde Ramazan Bayramı detayı! 2023 MEB ikinci ara tatil ne zaman, kaç gün yapılacak? Bayram ile birleştirilecek mi?

İkinci ara tatil tarihleri, milyonlarca öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. 15 günlük yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler, yılda iki kez yapılan ara tatilin ikincisinin ne zamana denk geldiğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nisan ara tatiline ilişkin detaylar açıklandı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, kaç gün yapılacak? Ramazan Bayramı ile ara tatil birleştirilecek mi? İşte cevaplar...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da daha kısa yapılacak. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan'da kutlanacak. Öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak.