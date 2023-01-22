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Nisan ara tatilinde Ramazan Bayramı detayı! 2023 MEB ikinci ara tatil ne zaman, kaç gün yapılacak? Bayram ile birleştirilecek mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2023 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
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Nisan ara tatilinde Ramazan Bayramı detayı! 2023 MEB ikinci ara tatil ne zaman, kaç gün yapılacak? Bayram ile birleştirilecek mi?

"İkinci ara tatil ne zaman?" Yarıyıl tatiline çıkan milyonlarca öğrenci, 6 Şubat'ta ikinci dönem eğitimine başlayacak. Sömestr tatili heyecanını yaşayan öğrenciler şimdi de ikinci ara tatilin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. MEB'in yayımladığı takvime ile ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı tarihleri dikkat çekiyor. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, kaç gün yapılacak? Ramazan Bayramı ile ara tatil birleştirilecek mi? İşte ayrıntılar...

İkinci ara tatil tarihleri, milyonlarca öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. 15 günlük yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler, yılda iki kez yapılan ara tatilin ikincisinin ne zamana denk geldiğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nisan ara tatiline ilişkin detaylar açıklandı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, kaç gün yapılacak? Ramazan Bayramı ile ara tatil birleştirilecek mi? İşte cevaplar...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da daha kısa yapılacak. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan'da kutlanacak. Öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

Öğrenciler 16 Haziran'da yaz tatiline girecek.

MEB, ORTAÖĞRETİMDE 10.000 OKUL PROJESİ'Nİ HAYATA GEÇİRİYOR

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselerde akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimi destekleyen okul ortamlarının oluşturulmasını sağlamak, okullar arası başarı farklarını azaltmak, eğitimde imkan ve fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla bu yıl hayata geçirilecek "Ortaöğretimde 10.000 Okul/Lisedeyiz Projesi" için 4 milyar liralık bütçe ayrıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 Yılı Yatırım Programı'nın Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla Ortaöğretimde 10.000 Okul/Lisedeyiz Projesi hazırlandı.

Proje ile Ortaöğretim, Din Öğretimi, Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumların ortaöğretim kademelerindeki dezavantajlı alanların desteklenerek eğitimin her kademesinde niteliğin artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri içerisinde oluşturulan veri takip modülüne okulların giriş yapmasıyla belirlenen ihtiyaçlar, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlarca kontrol edildikten sonra onaylandı.

ONARIM VE DONATIM İHTİYACI OLAN HER OKUL YARARLANACAK

Proje, "fiziksel şartları iyileştirme", "yönetici, öğretmen ve veli eğitimleri", "akademik başarı desteği", "sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler" olmak üzere 4 ana başlık üzerinden yürüyecek.

Fiziksel şartların iyileştirilmesi kapsamından onarım ve donatım ihtiyacı olan her okul yararlanacak. Bu çerçevede okulların tüm ortamlarının temiz ve hijyen kurallarına uygun ve aynı zamanda tasarrufla, çevre bilinciyle yeniden dizayn edilmesi, öğretmenler odası standartlarının dizayn edilmesi, öğrenci pansiyonlarındaki yaşam alanlarının iyileştirilmesi, okulların genel fiziki çehresinin güzelleştirilmesi, fizik, kimya, biyoloji ve bilişim teknolojileri laboratuvarlarının güçlendirilmesi yer alıyor.

YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİLERE EĞİTİMLER VERİLECEK

MEB tarafından bu alanda yapılan çalışmalar neticesinde sahadan elde edilen veriler, literatür araştırmalarıyla zenginleştirilerek "yönetici, öğretmen ve veliler" için eğitim konu başlıkları belirlendi.

Yönetici ve öğretmen eğitimleri, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlükleri ile iş birliği halinde yürütülecek. Mesleki gelişim toplulukları, yönetici öğretmen hareketliliği ve okul temelli mesleki gelişim programları kapsamında gerekli çalışmalar yapılacak.

PROJE, AİLE OKULU PROJESİ İLE İLİŞKİLİ ŞEKİLDE İLERLEYECEK

Akademik başarı desteği ve temel becerileri geliştirmeye önem verilecek

Proje kapsamında, öğrencilerin hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmaya ve akademik başarılarını artırmaya yönelik destek mekanizmaları oluşturulacak, akademik başarıyı artırmak için öğrencilere materyal ve kitap desteği verilecek. Bunun yanında temel beceri eğitiminde desteğe ihtiyacı olan öğrenciler de uygun materyal, kitap ve kurslarla desteklenecek.

SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER DESTEKLENECEK

Ortaöğretimde 10.000 Okul Projesi faaliyetleriyle öğrenim süreçleri içinde öğrencilerin, sosyal duygusal becerilerinin yanında üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesine hizmet edecek merkezi ve mahalli faaliyetler de gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla geçen yıl tamamlanan "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" için 4 milyar liralık bütçe ayrılmıştı.

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