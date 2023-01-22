YKS sınavı başvuru tarihleri 2023! YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM 2022-2023 sınav takvimini paylaşmasının ardından, arama motorlarında araştırılmayan başladı. Milyonlarca üniversite adayı, "YKS sınavı ne zaman?", "YKS'ye kaç gün kaldı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, ÖSYM sınav takvimi ile YKS başvuru ve sınav tarihleri...
Milyonlarca üniversite adayının gireceği YKS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından organize edilecek YKS, üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Peki, "YKS başvuruları başladı mı, hangi tarihte?", "YKS 2023'e kaç gün kaldı?" İşte, 2023 YKS, Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) başvuru ve sınav tarihleri takvimi...
2023 YKS NE ZAMAN,HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 18 Haziran'da uygulanacağı açıklanmıştı.
ÖSYM, sınav ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Yayımlanan 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılması beklenirken, YKS'nin tarihi de netlik kazandı.
Buna göre; 2023 YKS sınavı yayımlanan ilk sınav takvimine göre uygulanması ve 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılması bekleniyor.
2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi. Başvuruların Şubat ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
2023 YKS SINAVINDA KAÇ OTURUM VAR?
Üniversiteye geçmek için sınava girecek adaylar; toplam 3 oturumda sınava girecek. Bunlar; Alan Yeterlilik Testi (AYT), Temel Yeterlilik Testİ (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde olacak.
2023 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM, 2022 yılında yapılan YKS için sınav ücretini 115 lira olarak belirlemişti. 2023 yılında sınav ücreti ile ilişkili herhangi bir bilgi paylaşılmadığı için ücretin ne kadar olacağı da bilinmiyor. Başvurular başladıktan sonra adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.
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