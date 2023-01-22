MEB PYBS bursu yattı mı? 2023 Ocak İOKBS bursu ne zaman yatacak? Devlet bursluluk parası zammı açıklandı mı?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik gerçekleştirilen burs ödemelerinden binlerce öğrenci faydalanıyor. Daha önce PYBS şimdi ise İOKBS adıyla verilen bursu almaya hak kazanan öğrenciler, ocak ayı ödemelerinin takvimini merak ediyor. Peki, MEB PYBS bursu yattı mı? 2023 Ocak İOKBS bursu ne zaman yatacak? Devlet bursluluk parası zammı açıklandı mı? İşte son gelişmeler...