22 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB PYBS bursu yattı mı? 2023 Ocak İOKBS bursu ne zaman yatacak? Devlet bursluluk parası zammı açıklandı mı?

MEB PYBS bursu yattı mı? 2023 Ocak İOKBS bursu ne zaman yatacak? Devlet bursluluk parası zammı açıklandı mı?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik gerçekleştirilen burs ödemelerinden binlerce öğrenci faydalanıyor. Daha önce PYBS şimdi ise İOKBS adıyla verilen bursu almaya hak kazanan öğrenciler, ocak ayı ödemelerinin takvimini merak ediyor. Peki, MEB PYBS bursu yattı mı? 2023 Ocak İOKBS bursu ne zaman yatacak? Devlet bursluluk parası zammı açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 12:30
  • 1
  • 11
MEB PYBS bursu yattı mı? 2023 Ocak İOKBS bursu ne zaman yatacak? Devlet bursluluk parası zammı açıklandı mı?

"İOKBS bursu ne zaman yatacak?" 2023 Ocak ayı ödemelerini bekleyen öğrenciler ve velileri, bursların hangi tarihte yatacağını araştırıyor. Devlet bursluluk sınavına katılarak burs almaya hak kazanan öğrencilere belirli miktarda ödeme yapılıyor. Peki, MEB PYBS bursu yattı mı? 2023 Ocak İOKBS bursu ne zaman yatacak? Devlet bursluluk parası zammı açıklandı mı? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
MEB PYBS bursu yattı mı? 2023 Ocak İOKBS bursu ne zaman yatacak? Devlet bursluluk parası zammı açıklandı mı?

2023 OCAK İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, kesin olarak ödeme takvimi henüz açıklanmasa da, ocak ayı İOKBS burs paralarının 25 Ocak'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

  • 3
  • 11
MEB PYBS bursu yattı mı? 2023 Ocak İOKBS bursu ne zaman yatacak? Devlet bursluluk parası zammı açıklandı mı?

İOKBS BURSUNA ZAM GELDİ Mİ?

2023 yılı İOKBS burs ücreti henüz açıklanmadı. Geçen yıl yüzde 40 artış ile 663 TL olarak ödenen İOKBS bursuna bu yıl yapılacak zam oranı açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 4
  • 11
MEB PYBS bursu yattı mı? 2023 Ocak İOKBS bursu ne zaman yatacak? Devlet bursluluk parası zammı açıklandı mı?

YÜZDE 30 ZAM GELİRSE NE OLUR?

Yeni yılda geçerli olacak burs ücretine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmasa da, memur ve emekli maaşına yapılan yüzde 30 zam oranı göz önünde bulundurulduğunda yeni ücretin 860 TL'ye çıkması bekleniyor.

  • 5
  • 11
MEB PYBS bursu yattı mı? 2023 Ocak İOKBS bursu ne zaman yatacak? Devlet bursluluk parası zammı açıklandı mı?

Geçtiğimiz yıllarda burs ücretleri ise şu şekildeydi;

2021 yılı (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti: 329,91 TL

2021 yılı (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti: 358,10 TL

2022 yılı (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti: 468,54 TL

2022 yılı (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti: 663,87 TL