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BİLSEM 2023 TAKVİMİ | BİLSEM sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Yetenek sınav tarihleri belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2023
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BİLSEM 2023 TAKVİMİ | BİLSEM sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Yetenek sınav tarihleri belli oldu mu?

BİLSEM sınavları ne zaman gerçekleşecek sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye’deki özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve yetenekleri doğrultusunda gelişebilmeleri amacıyla, okullarına ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlar olarak tanımlanan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) mülakat ve sınav süreçleriyle ilgili detaylar araştırılıyor. Peki BİLSEM sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

BİLSEM sınavlarına dair detaylar binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Öğrenciler ve veliler arama motorlarında "BİLSEM 2023 takvimi", "BİLSEM yetenek sınavları ne zaman, hangi tarihte?" gibi aratılmalar yapıyor. Peki BİLSEM sınavları ne zaman gerçekleşecek? Bilsem yetenek sınavı hangi tarihte? İşte konuya ilişkin detaylar...

BİLSEM 2023 TAKVİMİ

MEB, 2022-2023 BİLSEM başvurularına dair açıklama yaptı. BİLSEM 2022-2023 sınavının başvuru tarihleri de böylece netlik kazandı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2022-2023 yılı için BİLSEM sınavları için önemli tarihler şunlardır:

05-09 Aralık 2022: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

12-16 Aralık 2022: Bilgilendirme toplantılarının yapılması

19-30 Aralık 2022: Gözlem formlarının doldurulması

02-06 Ocak 2023: Ön değerlendirme randevularının oluşturulması

10 Ocak 2023: Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Ocak 2023 - 09 Nisan 2023: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

19 Nisan 2023: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

24-28 Nisan 2023: İtiraz başvurularının alınması

02-05 Mayıs 2023: İtirazların değerlendirilmesi

24 Nisan 2023 - 05 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

09 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

15 Mayıs 2023 - 28 Temmuz 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

04 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

07-11 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-18 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

14-31 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Ön değerlendirme uygulamasına girecek öğrenciler için BİLSEM sınav giriş belgesi almak önemli bir konudur. Bu bakımdan uygulamaya giriş belgeleri, belirlenen tarihlerde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi "Sınav İşlemleri" modülünde yayımlanmaktadır. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı alınarak okul idaresi tarafından onaylanır ve öğrenci velilerine imza karşılığında verilir. BİLSEM sınav giriş belgesi almak için aşağıdaki aşamalar izlenir:

1. Okul tarafından yönetici şifresi ile e-okul sistemine giriş yapılır.

2. Ana sayfadaki "Sınavlar" bölümüne girilir.

3. Yazıcı simgesine tıklanır ve raporlar bölümü açılır.

4. Açılan bu bölümden "BİLSEM Sınav Giriş Belgesi"nin çıktısı alınır.

BİLSEM NEDİR?

BİLSEM ya da tam ismiyle Bilim ve Sanat Merkezleri, Türkiye'deki özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve yetenekleri doğrultusunda gelişebilmeleri amacıyla, okullarına ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlar olarak tanımlanıyor. Örgün eğitime ek, destekleyici eğitim süreci olma hedefiyle inşa edilen BİLSEM, öğrencilerin bilim ve sanat merkezlerinde okul saatleri dışında eğitim almalarını temel alıyor. Bu kapsamda BİLSEM, ülkemizdeki öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve ilgili oldukları alanlarda gelişimlerini profesyonel bir ivmeye taşımalarına olanak sağlıyor.

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