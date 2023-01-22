BİLSEM 2023 TAKVİMİ | BİLSEM sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Yetenek sınav tarihleri belli oldu mu?

BİLSEM sınavlarına dair detaylar binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Öğrenciler ve veliler arama motorlarında "BİLSEM 2023 takvimi", "BİLSEM yetenek sınavları ne zaman, hangi tarihte?" gibi aratılmalar yapıyor. Peki BİLSEM sınavları ne zaman gerçekleşecek? Bilsem yetenek sınavı hangi tarihte? İşte konuya ilişkin detaylar...

BİLSEM 2023 TAKVİMİ

MEB, 2022-2023 BİLSEM başvurularına dair açıklama yaptı. BİLSEM 2022-2023 sınavının başvuru tarihleri de böylece netlik kazandı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2022-2023 yılı için BİLSEM sınavları için önemli tarihler şunlardır: