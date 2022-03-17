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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "yüz yüze eğitim" açıklaması

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 17.03.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Allah'a şükür şu ana kadar hiçbir kesinti olmadan eğitim-öğretime yüz yüze devam ettik. Sağlık Bakanlığımızla, Sağlık Bilim Kurulunun koordinasyonuyla süreci başarılı bir şekilde devam ettiriyoruz" dedi. Bakan Özer, "Bu sürecin en büyük kahramanları öğretmenler. Öğretmenlerimiz hem maskeyle ders anlatma fedakarlığı gösterdi hem de aşılanma oranlarıyla gerçekten Türk toplumuna ülkemizde müthiş bir örneklik oluşturdular" ifadelerini kullandı.

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