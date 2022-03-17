17 Mart 2022, Perşembe
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Ukrayna'da okuyan Türk öğrencileri yatay geçişe başvurdu! Sayıları 3 bin 600'ü geçti

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 17.03.2022
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Ukrayna’da okuyan Türk öğrencileri yatay geçişe başvurdu! Sayıları 3 bin 600’ü geçti

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ukrayna'dan yatay geçiş için başvuran öğrenci sayısının 3 bin 600'ü geçtiğini açıkladı. Özvar, başvuru yapan öğrencilerin işlemlerinin birkaç gün içerisinde tamamlanacağını belirtti.

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