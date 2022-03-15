2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB Bakanı Mahmut Özer açıkladı: "Öğretmen ataması olacak"

ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Atama takvimi ile birlikte kadro ve branş dağılımı kesinlik kazanmış olacak. Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında an fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında olmuştu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrılmıştı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlenmişti.