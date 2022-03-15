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2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB Bakanı Mahmut Özer açıkladı: "Öğretmen ataması olacak"

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Öğretmen ataması olacak

2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu kurumlarında öğretmen olma hayali kuran bir çok aday, bu sene içinde gerçekleşecek atamanın tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Yeni yıla girdiğimiz günden itibaren 2022 yılında öğretmen atamasının ne zaman yapılacağı sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Adaylar ise atamaların ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

2022 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen ataması hakkında açıklamalarda bulundu. Bu seneyapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız." ifadelerini kullandı.

"ATAMA OLACAK"

Özer ayrıca "Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" ifadelerini kullandı.

Öğretmen atamasına dair detaylar henüz kesinlik kazanmadı. Ancak konuyla ilgili yeni ve güncel bilgiler geldikçe sayfamızda yer vereceğiz.

ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Atama takvimi ile birlikte kadro ve branş dağılımı kesinlik kazanmış olacak. Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında an fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında olmuştu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrılmıştı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlenmişti.

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