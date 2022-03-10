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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Trabzon'da gerçekleştirilen eğitim değerlendirme toplantısının ardından açıklamada bulundu. Trabzon'un eğitimde çok iyi noktalarda olduğunu kaydeden Bakan Özer, "Trabzon her geçen gün yeni projelerle eğitimin kalitesini arttırma ile ilgili önemli mesafeler alıyor. Türkiye’de sadece Trabzon’da uygulanan çok güzel projeler var. Bakanlığımızın Trabzon’da 2022 yılında 200 milyon TL’lik bir eğitim yatırımı var. Bugünkü il değerlendirme toplantısında Trabzon’a 200 milyon TL’lik yatırıma ilave olarak 350 milyon TL’lik yatırım kararı aldık. Trabzon’daki 200 milyon TL’lik yatırımımızı 550 milyon TL’ye çıkartıyoruz. Bu kapsamda ilk yapacağımız şey Trabzon’da doğal gaza erişimi bulunan 193 tane okulun doğal gaz dönüşümünü tamamlamak. Bu kapsamda 83 milyon TL’lik ödeneği Trabzon’umuza göndereceğiz" diye konuştu.

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