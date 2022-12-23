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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek vereceğiz

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 23.12.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek vereceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ikinci dönem 6 Şubat'ta, Türkiye'de okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz olarak yemek verileceğini açıkladı.  Özer, "Hazırlıklarını yapıyoruz. Allah'tan bir şey olmazsa, 2023 yılının sonuna kadar demiştik kademeli ama, beklemeyeceğiz" dedi.

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