ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | ATA AÖF final sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) güz dönemi final oturumlarına kısa bir süre kala öğrenciler, ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF fınav sınavları kaç dakika sürecek? sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, 7-8 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ATA AÖF final sınavları hakkında merak edilenler...
Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Güz Dönemi final oturumları için sayısı saatler kaldı.Takvim doğrultusunda ATA AÖF final sınavları üç oturumda tamamlanacak. Yani sınavlar, yüz yüze olarak 7-8 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki, ATA AÖF final sınavları saat kaçta başlayacak? ATA AÖF sınavı kaç dakika sürecek? İşte, söz konusu ınav hakkında merak edilenler...
ATA AÖF FİNAL SINAVLARI SAAT KAÇTA?
ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 1.Oturumu 7 Ocak 2023'te saat 09:30'da başlayacak. 2. oturumu 7 Ocak'ta 14.00'da yapılacak. 3 oturumu ise 8 Ocak 2023'te saat 09:30'da olacak.
ATA AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Final sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilecek. Soruların cevaplanması için sınav süresi ise 30 dakika olarak belirlendi.
Atatürk Üniversitesi yarıyıl sonu final sınav giriş belgeleri yayınlandı. Belge, sınav anında adayların yanında bulundurması zorunlu tutulan belgelerden biri. Sınav giriş belgesini almak isteyen öğrenciler obs.atauni.edu tr adresine giriş yaparak sorgulama işlemlerini yapabilirler.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ATA AÖF sınav giriş belgesi "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve ya Kullanıcı adı girerek, şifrenizi yazdığınızda sınav yerinizi ve belgenizi görebilirsiniz.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | ATA AÖF final sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
- Çocuk başına ZAMLI MAAŞ veriliyor! Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul....e-Devlet'ten başvuran destekten yararlanacak! 1-2-3 çocuklu ailelere...
- Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? BJK- Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- 2023 STARBUCKS KAHVE FİYATLARI! Starbucks kahveleri ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI küçük boy filtre kahve...
- 6 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 6 Ocak 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 50 BİN TL'NİN SAHİBİ...
- Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? 2023 FB GS maçı hangi gün, saat kaçta? MUHTEMEL 11'LER
- Ulaşım desteği başvuruları başladı mı? Öğrencilere ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlar?
- MSB 196 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2023 MSB memur alımı başvuru şartları neler? Memur, Bahçıvan, Aşçı... İşte kontenjan ve branşlar
- 15 karne tatili ne zaman? 2023 yarıyıl tatili ayın kaçınca başlayacak, kaç gün sürecek? MEB sömestr tatili takvimi...
- Kısmetse Olur Furkan diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Furkan neden diskalifiye olacak?
- Masterchef 2022 yarı final, final ne zaman yapılacak? Masterchef final tarihi açıklandı mı?