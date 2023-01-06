06 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | ATA AÖF final sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | ATA AÖF final sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023
ABONE OL
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | ATA AÖF final sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) güz dönemi final oturumlarına kısa bir süre kala öğrenciler, ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF fınav sınavları kaç dakika sürecek? sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, 7-8 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ATA AÖF final sınavları hakkında merak edilenler...

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Güz Dönemi final oturumları için sayısı saatler kaldı.Takvim doğrultusunda ATA AÖF final sınavları üç oturumda tamamlanacak. Yani sınavlar, yüz yüze olarak 7-8 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki, ATA AÖF final sınavları saat kaçta başlayacak? ATA AÖF sınavı kaç dakika sürecek? İşte, söz konusu ınav hakkında merak edilenler...

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI SAAT KAÇTA?

ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 1.Oturumu 7 Ocak 2023'te saat 09:30'da başlayacak. 2. oturumu 7 Ocak'ta 14.00'da yapılacak. 3 oturumu ise 8 Ocak 2023'te saat 09:30'da olacak.

ATA AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Final sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilecek. Soruların cevaplanması için sınav süresi ise 30 dakika olarak belirlendi.

Atatürk Üniversitesi yarıyıl sonu final sınav giriş belgeleri yayınlandı. Belge, sınav anında adayların yanında bulundurması zorunlu tutulan belgelerden biri. Sınav giriş belgesini almak isteyen öğrenciler obs.atauni.edu tr adresine giriş yaparak sorgulama işlemlerini yapabilirler.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş belgesi "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve ya Kullanıcı adı girerek, şifrenizi yazdığınızda sınav yerinizi ve belgenizi görebilirsiniz.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA