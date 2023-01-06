ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | ATA AÖF final sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Güz Dönemi final oturumları için sayısı saatler kaldı.Takvim doğrultusunda ATA AÖF final sınavları üç oturumda tamamlanacak. Yani sınavlar, yüz yüze olarak 7-8 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki, ATA AÖF final sınavları saat kaçta başlayacak? ATA AÖF sınavı kaç dakika sürecek? İşte, söz konusu ınav hakkında merak edilenler...

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI SAAT KAÇTA?

ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 1.Oturumu 7 Ocak 2023'te saat 09:30'da başlayacak. 2. oturumu 7 Ocak'ta 14.00'da yapılacak. 3 oturumu ise 8 Ocak 2023'te saat 09:30'da olacak.