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Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? MEB 2023 TAKVİMİ!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2023
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Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? MEB 2023 TAKVİMİ!

Sömestr tatili için geri sayım başlamış durumda. Milyonlarca öğrenci, okulların tatil olacağı günü dört gözle bekliyor. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) takvimi ile, 2023 tatil tarihleri belli oldu. Peki 15 tatil ne zaman, hangi tarihte? 2023 yarıyıl tatili ne zaman, hangi gün? İşte, merak edilen soruların cevabı...

15 tatil ne zaman, hangi tarihte? sorusu uzun süredir sorgulanan konular arasında. 2023 yılına girilmesiyle birlikte, milyonlarca öğrenci okulların hangi tarihte kapanacağını merak ediyor.15 günlük eğitime ara verilecek olan ocak tatili tarihleri planlarını şimdiden yapmak isteyenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023 iş takvimiyle birlikte okullarda tatil tarihi belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman, hangi gün? İşte, detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023?

MEB 2023 eğitim öğretim takviminde 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili 23 Ocak Cuma günü başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Sömestr tatilinde hafta sonları ile birlikte toplam 16 gün tatil yapacak.

YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

2023 RESMİ VE DİNİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 21-23 Nisan 2023 (Ara tatile denk geliyor)

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

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