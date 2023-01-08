Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? MEB 2023 TAKVİMİ!

15 tatil ne zaman, hangi tarihte? sorusu uzun süredir sorgulanan konular arasında. 2023 yılına girilmesiyle birlikte, milyonlarca öğrenci okulların hangi tarihte kapanacağını merak ediyor.15 günlük eğitime ara verilecek olan ocak tatili tarihleri planlarını şimdiden yapmak isteyenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023 iş takvimiyle birlikte okullarda tatil tarihi belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman, hangi gün? İşte, detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023?

MEB 2023 eğitim öğretim takviminde 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili 23 Ocak Cuma günü başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Sömestr tatilinde hafta sonları ile birlikte toplam 16 gün tatil yapacak.