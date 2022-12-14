Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den özel eğitim anaokulu müjdesi! 2023’te 350 okul olacak

"TÜRKİYE'YE YAPILACAK EN ÖNEMLİ YATIRIM"

Okul öncesi eğitimin sadece özel eğitim için değil tüm öğrenciler için en kritik eğitim kademesi olduğunu kaydeden Bakan Özer, "Eğitimin ekonomisi ile ilgili çalışanların söylemiş olduğu çok önemli bir ifade var; 'Yaşam boyu getirisi maksimum, yatırım maliyeti minimum olan eğitim politikası okul öncesi'. Çünkü sonraki eğitim kademelerinde beklenen eksiklikleri gidermek için maliyet sürekli artıyor. Okul öncesi eğitim sadece bilişsel becerileri değil bilişsel olmayan becerileri de artırıyor. Psikososyal gelişimi destekliyor. Amerika'da son zamanda yayımlanan boylamsal çalışmalara bakın; okul öncesi eğitimi almış bireylerin yaşam boyu ömürlerinde eğitimde ve istihdamda kalma süreleri, almamış bireylere göre çok daha fazla. Suça bulaşma oranı çok daha düşük. Bir yılda 6 bin 4 yani hedefimizin 2 katı anaokulu kapasitesini oluşturduk. 3 yaşındaki okullaşma oranını yüzde 9'dan yüzde 16'ya, 4 yaşındaki yüzde 16 olan okullaşma oranını yüzde 37'ye, 5 yaşındaki yüzde 65 olan okullaşma oranını yüzde 99'a çıktı ve bu uzun vadede Türkiye'ye yapılacak eğitim alanındaki en önemli yatırımlardan bir tanesi" diye konuştu.