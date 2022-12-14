AUZEF final sınavı ne zaman, hangi tarihte? Sınavlar online mı yüz yüze mi? İşte, 2023 AUZEF sınav takvimi!
AUZEF final sınavlarının ne zaman hangi tarihte yapılacağı öğrenciler tarafından sıklıkla gündeme geliyor. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? AUZEF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte AUZEF final sınavları hakkında merak edilen soruların cevabı haberimizde...
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı vize sınavları 12 Kasım - 13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi açıköğretim güz dönemi bitirme sınavı için geri sayım başlarken öğrenciler, sınav tarihini merak ediyor. Peki AUZEF final sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF final sınavı online mi, yüz yüze mi? İşte AUZEF TAKVİMİ..
AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 yılı güz dönemi bitirme sınavları 24 - 25 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak. Sınavın yüz yüze uygulanması bekleniyor.
AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ
İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavı 4 - 5 Şubat 2023 tarihinde yapılacak. Henüz mezuniyet üç ders sınavı için tarih duyurulmadı.
AUZEF FİNAL SINAVI ONLİNE Mİ, YÜZ YÜZE Mİ?
AUZEF final sınavlarının yüz yüze yapılması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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- AUZEF final sınavı ne zaman, hangi tarihte? Sınavlar online mı yüz yüze mi? İşte, 2023 AUZEF sınav takvimi!
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