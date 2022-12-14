AUZEF final sınavı ne zaman, hangi tarihte? Sınavlar online mı yüz yüze mi? İşte, 2023 AUZEF sınav takvimi!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı vize sınavları 12 Kasım - 13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi açıköğretim güz dönemi bitirme sınavı için geri sayım başlarken öğrenciler, sınav tarihini merak ediyor. Peki AUZEF final sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF final sınavı online mi, yüz yüze mi? İşte AUZEF TAKVİMİ..

AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 yılı güz dönemi bitirme sınavları 24 - 25 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak. Sınavın yüz yüze uygulanması bekleniyor.