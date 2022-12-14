KPSS DHPT sınavı belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS DHPT sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI
KPSS DHBT sınavı için nefesler tutuldu. ÖSYM takvimine göre bu hafta açıklanacak olan KPSS DHBT sonuçlarının nereden, nasıl öğrenileceği merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kariyer sahibi olmak isteyen adayların tercih ettiği KPSS DHBT sınavı ile ilgil detaylar merak ediliyor. Peki KPSS DHPT sınavı belli oldu mu?
KPSS DHBT sınavı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı adaylar tarfından sıklıkla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kariyer sahibi olmak isteyenler için kapı aralayan KPSS DHBT sınavı 27 Kasım'da gerçekleşti. Peki KPSS DHPT sınavı belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS DHPT sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...
DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öncelikle şunu belirtelim ki, 27 Kasım'da gerçekleştirilen DHBT sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM takvimine göre, 2022 DHBT sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS DHBT sınav sonuçlarının 16 Aralık Cuma günü saat 12.00'a kadar erişime açılmış olması bekleniyor. Sınav sonuçları Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabilecek. Sonuç ekranında adayların DHBT puan türünden elde ettikleri sonuçlar ile doğru ve yanlış cevap sayıları yer alacak.
KPSS DHBT sınav sonuçları, adaylara mail olarak veya posta yoluyla bildirilmeyecek. İnternet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.
KPSS DHBT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Bu sınava katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır.
KPSS puanları ilgili KPSS Kılavuzlarında yer alacak "Değerlendirme" maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. Bu sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır.
Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.
Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir. Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. İlgili testte en az "1 ham puanı (net)" bulunmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır.
DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.
DHBT TABAN PUANLARI KAÇ?
*4-B KKÖ İlahiyat Fakültesi sözlü notu 75, KPSS puanı 73,37
*İlahiyat ön lisans + İmam Hatip Lisesi sözlü notu 86.33, KPSS puanı 82,32
*İmam Hatip Lisesi + Hafız sözlü notu 89.33, KPSS puanı 86,49
*4-Bİ-H İlahiyat Fakültesi sözlü sınav 70, KPSS puanı 51,77
*İlahiyat önlisans + İHL sözlü sınavı 70, KPSS puanı 60,90
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