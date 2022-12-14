KPSS DHPT sınavı belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS DHPT sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI

KPSS DHBT sınavı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı adaylar tarfından sıklıkla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kariyer sahibi olmak isteyenler için kapı aralayan KPSS DHBT sınavı 27 Kasım'da gerçekleşti. Peki KPSS DHPT sınavı belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS DHPT sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...

DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öncelikle şunu belirtelim ki, 27 Kasım'da gerçekleştirilen DHBT sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM takvimine göre, 2022 DHBT sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.