13 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2023'te öğretmen ataması olacak mı? 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? MEB Bakanı Mahmut Özer'den açıklaması

2023'te öğretmen ataması olacak mı? 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? MEB Bakanı Mahmut Özer'den açıklaması

Öğretmen ataması ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni yıla girmemize kısa süre kala gözler öğretmen atamalarına çevrildi. Sosyal medyada 100 bin öğretmen atamasına ilişkin beklentiler sürerken, konu hakkında son açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Bakan Özer, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Peki, 2023'te öğretmen ataması olacak mı? 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022 13:17 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 13:27
  • 1
  • 11
2023’te öğretmen ataması olacak mı? 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? MEB Bakanı Mahmut Özer’den açıklaması

2023'te öğretmen ataması olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. 2023 için geri sayım başlarken, yeni yılda öğretmen ataması olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, 2023'te öğretmen ataması olacak mı? 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
2023’te öğretmen ataması olacak mı? 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? MEB Bakanı Mahmut Özer’den açıklaması

2023'TE 100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarıyla ilgili, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır" ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 11
2023’te öğretmen ataması olacak mı? 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? MEB Bakanı Mahmut Özer’den açıklaması

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Hemen şunu belirtelim ki, yeni öğretmen atama duyurusu yayımlanmadığı için şartlar belli olmadı. Ancak bir önceki alımda başvuru şartları şu şekildeydi:

  • 4
  • 11
2023’te öğretmen ataması olacak mı? 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? MEB Bakanı Mahmut Özer’den açıklaması

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

  • 5
  • 11
2023’te öğretmen ataması olacak mı? 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? MEB Bakanı Mahmut Özer’den açıklaması

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,