2023'te öğretmen ataması olacak mı? 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? MEB Bakanı Mahmut Özer'den açıklaması

Öğretmen ataması ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni yıla girmemize kısa süre kala gözler öğretmen atamalarına çevrildi. Sosyal medyada 100 bin öğretmen atamasına ilişkin beklentiler sürerken, konu hakkında son açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Bakan Özer, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Peki, 2023'te öğretmen ataması olacak mı? 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.12.2022 13:17 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 13:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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