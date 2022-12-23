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Şubat tatili ne zaman? 2023 Yarıyıl tatili kaç gün sürecek? Okullar hangi tarihte kapanacak? 2022-2023 MEB TAKVİMİ

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2022
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Şubat tatili ne zaman? 2023 Yarıyıl tatili kaç gün sürecek? Okullar hangi tarihte kapanacak? 2022-2023 MEB TAKVİMİ

Şubat tatili ne zaman sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri 15 tatil için araştırmalara başladı. İlk ders zilinin ardından yoğunluğu artan pek çok öğrenci nefes alabilmek için 2022-2023 eğitim öğretim yılı tatil takvimini araştırmaya başladı. Peki şubat tatili ne zaman?

Eylül ayıyla birlikte ders maratonu başlayan binlerce lise, ilkokul ve ortaokul öğrencisi şubat tatilinin tarihini araştırmaya başladı. Dinlenmek isteyen ve karneleri için sabırsızlananlar yarıyıl tatilinin hangi tarihte başlayacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki Şubat tatili ne zaman? 2023 Yarıyıl tatili kaç gün sürecek? Okullar hangi tarihte kapanacak?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri netleşti.Öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. İkinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

Bu bilgi ışığında okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

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