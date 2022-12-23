Şubat tatili ne zaman? 2023 Yarıyıl tatili kaç gün sürecek? Okullar hangi tarihte kapanacak? 2022-2023 MEB TAKVİMİ

Eylül ayıyla birlikte ders maratonu başlayan binlerce lise, ilkokul ve ortaokul öğrencisi şubat tatilinin tarihini araştırmaya başladı. Dinlenmek isteyen ve karneleri için sabırsızlananlar yarıyıl tatilinin hangi tarihte başlayacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki Şubat tatili ne zaman? 2023 Yarıyıl tatili kaç gün sürecek? Okullar hangi tarihte kapanacak?