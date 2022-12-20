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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yarıyıl tatili ücretsiz kurs başvuruları 9 Ocak'ta başlıyor

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yarıyıl tatili ücretsiz kurs başvuruları 9 Ocak’ta başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatili için başvurularını 9 Ocak'ta başlatacakları ücretsiz kurslara öğrenci ve öğretmenlerin bulundukları illerde katılabileceklerini bildirdi.

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