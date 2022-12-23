AUZEF Final sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sınavın süresi kaç dakika? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA

AUZEF OTURUMLARI SAAT KAÇTA?

Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Sabah oturumları (1.ve 3. Oturum) saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te, 4. Oturum ise saat 15.00'te başlayacak. Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.