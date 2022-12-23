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AUZEF Final sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sınavın süresi kaç dakika? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA

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Giriş Tarihi: 23.12.2022
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AUZEF Final sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sınavın süresi kaç dakika? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA

AUZEF final sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek sorusunun cevabı merak konusu oldu. 25-26 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek final sınavının öncesinde öğrenciler detayları araştırmaya başladı. Peki AUZEF Final sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınav süresi kaç dakika?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri hafta sonu gerçekleşecek olan final sınavlarının öncesinde gerekli hazırlıklarını yapmaya başladılar. Sınav hakkındaki detayları araştıran öğrenciler bir yandan da sınav giriş belgesine ulaşmaya çalışıyor. Peki AUZEF Final sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte final sınavına ilişkin detaylar...

AUZEF FİNAL SINAV TARİHLERİ

AUZEF yarıyıl sonu, bitirme sınavları 24-25 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavlarda başarısız olan veya ortalama yükseltmek isteyen öğrenciler için telafi sınavları 04-05 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF OTURUMLARI SAAT KAÇTA?

Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Sabah oturumları (1.ve 3. Oturum) saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te, 4. Oturum ise saat 15.00'te başlayacak. Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bitirme (final) sınavına ait sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alınabiliyor.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.

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