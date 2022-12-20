KYK bursları ve kredisi ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK bursu ilk toplu ödeme hangi tarihte yapılacak?
KYK burs ve kredi ödeme takvimi konusunda araştırmalar sürüyor. Yükseköğrenim eğitimi gören öğrencilere yönelik verilen burs ve kredi miktarları artırıldı. Buna göre, lisansta ödenen tutar 1.250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 2.500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 3.750 liraya yükseldi. Peki, KYK bursları ve kredisi ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK bursu ilk toplu ödeme hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...
KYK burs ve kredi ödeme takvimi milyonlarca öğrencinin gündeminde. 2022-2023 KYK burs ve krediye hak kazanan öğrencilerin belli olmasının ardından taahhütname onayı işlemleri de yapıldı. Bugün sona eren taahhütname onayını yapan öğrenciler şimdi de ödemelerin yapılacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, KYK bursları ve kredisi ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK bursu ilk toplu ödeme hangi tarihte yapılacak? İşte haberin detayları...
KYK BURSLARI VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Kasapoğlu, ilk ödemelerin Ocak ayından itibaren yapılacağını duyurdu. Buna göre, ekim, kasım ve aralık ayı burs ve kredi ödemeleri 2023 Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecek.
KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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- KYK bursları ve kredisi ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK bursu ilk toplu ödeme hangi tarihte yapılacak?
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