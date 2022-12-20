KYK burs ve kredi ödeme takvimi milyonlarca öğrencinin gündeminde. 2022-2023 KYK burs ve krediye hak kazanan öğrencilerin belli olmasının ardından taahhütname onayı işlemleri de yapıldı. Bugün sona eren taahhütname onayını yapan öğrenciler şimdi de ödemelerin yapılacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, KYK bursları ve kredisi ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK bursu ilk toplu ödeme hangi tarihte yapılacak? İşte haberin detayları...

KYK BURSLARI VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Kasapoğlu, ilk ödemelerin Ocak ayından itibaren yapılacağını duyurdu. Buna göre, ekim, kasım ve aralık ayı burs ve kredi ödemeleri 2023 Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle: