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MEB yarıyılda ilk kez ücretsiz kurslar düzenleyecek

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 16.12.2022
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MEB yarıyılda ilk kez ücretsiz kurslar düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ücretsiz yaz okullarının kapsamını genişlettiklerini ve ilk kez 23 Ocak-3 Şubat 2023'teki sömestirde bilim ve sanat, matematik ve İngilizce kursları açacaklarını bildirdi.

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