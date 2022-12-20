AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi 2022-2023 açık lise sınavları ne zaman açıklanır?
AÖL sınav sonuçları, yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. 9 Aralık'ta başlayan açık lise 1. dönem sınavları 20 Aralık'ta sona erecek. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Açık lise öğrencileri online gerçekleştirilen sınavın hangi tarihte sonuçlanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi 2022-2023 açık lise sınavları ne zaman açıklanır? İşte haberin detayları...
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açık lise sınavlarında 1. dönem tamamlanıyor. 9 Aralık'ta başlayan açık lise sınavı 20 Aralık'ta yani bugün sona erecek. Online gerçekleştirilen sınava saat 23.59'a giriş yapılabilecek. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi 2022-2023 açık lise sınavları ne zaman açıklanır? İşte cevaplar...
AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Online gerçekleştirilen sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanıyor. AÖL 1. dönem sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı kesin olarak bilinmese de, ocak ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.
AÖL ONLINE SINAV NASIL YAPILIYOR?
Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.
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Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.
Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.
Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.
Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.
Online (çevrim içi) sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.
Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.
Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan derslerden sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.
Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir.
Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine "Sınavı Bitir" butonu olacaktır.
Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.
Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.
Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.
Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar "bir defaya mahsus" sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.
Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci "Sınava Girdi" sayılacak ve derse ait puanı "Sıfır" olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden "Sınava Girmedi" olarak işlem yapılacaktır.
Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir.
Öğrenciler, sınav sırasında basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağı kullanmayacaklardır.
Öğrenciler, sınav sırasında sınav sistemi ekranına ilişkin herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma, görüntü kaydetme, görüntü aktarma, kopyalama ya da yazdırma gibi işlemler yapmayacaklardır. Öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması durumunda sınavı sonlandırılarak geçersiz sayılacaktır.
Sınav soru ve cevaplarının, sınav sırasında veya sonrasında her türlü paylaşımı yasaktır. Sınav ekranında öğrencileri tanımlayacak güvenlik kodu bulunacak ve paylaşım ihlali hâlinde öğrenciler hakkında 6764 sayılı Kanun hükümlerince işlem yapılacaktır.
Öğrenciye bağlı olmayan internet kesintilerinden kaynaklı sınavdan düşmelerde ve sınav sisteminden kaynaklı teknik sebeplerle öğrencinin sınavı tamamlayamadığının tespit edilmesi hâlinde Merkez Sınav Kurulu kararı ile telafi sınavı yapılabilecektir.
Sınav sırasında internet ağının bölge/ülke genelini de etkileyecek şekilde saldırıya uğraması ya da onarımının ve etkilerinin kısa sürede giderilemediği arıza durumlarının, tespit edilmesi hâlinde Merkez Sınav Kurulu kararı ile (yurt dışı için yurt dışı eğitim müşavirliği/ataşeliğince) telafi sınavı yapılabilecektir.
Öğrenciler, kullandıkları masaüstü/dizüstü bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarının pil, batarya veya şarj durumları ile kablolu/kablosuz internet bağlantılarından ve bunların ayarlarından kendileri sorumlu olacaklardır. Belirtilen durumlar nedeniyle sınav anında sorun yaşayan öğrenciler için telafi sınavı yapılmayacak, bu öğrenciler sınava girmedi sayılacaklardır.
Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebileceklerdir.
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