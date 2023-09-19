Liselerde yeni sistem! Öğrenciler takip edilecek! Velilere kritik uyarı

"Mevcut sistemdeki uygulamada, ortalamasını 50 tutturan öğrencilerimiz, birden çok dersten ortalamayla sınıf geçiyorlardı. Bu durum, birçok ana dersin özellikle temel derslerden bazılarının temel yeterliliklerini kazanmadan öğrencimizin bir üst sınıfa geçişine yol açıyordu. Yeni düzenlemeyle artık öğrencilerimizin yine sene sonu ortalamaları 50 olacak ama en fazla bir zayıf dersle beraber doğrudan sınıf geçebilecek. Önceki uygulamada yıl sonu ortalamasına bakmadan 3 derse kadar da sorumlu sınıf geçebiliyordu. Şimdi sorumlu olarak sınıf geçmeye yönelik de değişiklik yaptık. Yıl sonu ortalaması yine 50 olacak, en fazla 3 dersten sorumlu olarak sınıf geçebilecek. Öğrenci 4 dersten zayıfı olduğunda ise sınıf tekrarı yapacak. Bu düzenleme kademeli uygulanacak. Dolayısıyla sadece bu yıl 9'uncu sınıflarda uygulanacak. Bu yıl 10, 11 ve 12. sınıflar mezun olana kadar bir önceki yönetmenliğin hükümlerine göre mezun olacaklar."

Eğitimin niteliğini artırmak, öğrencilerin güvenli, kontrollü bir ortamda devamlarını sağlama adına yönetmenliğin devam devamsızlıkla ilgili kısımlarında da bazı düzenlemeler yaptıklarını hatırlatan Topçu, "Mevcut mevzuatta 10 gün özürsüz, 20 gün özürlü olarak toplamda 30 gün devamsızlık hakkı vardı, bu yine devam ediyor. Fakat özürsüz devamsızlığa yönelik tedbir olarak özürsüz devamsızlık yapan öğrencilerin her devamsızlık ettiği güne karşılık bir saat ek sosyal sorumluluk görevi yapma şartı getirdik." dedi.