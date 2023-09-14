14 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri MEB ilan etti: Sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

MEB ilan etti: Sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 14.09.2023 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
ABONE OL
MEB ilan etti: Sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

Son dakika...Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 141 kontenjan için milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. işte detaylar...

MEB'den yapılan açıklamaya göre, başvurular 18-22 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Başvurular, 25 Eylül-6 Ekim tarihlerinde değerlendirilecek. Ardından başvurulara ilişkin bilgiler ile adayların sisteme yüklediği belgeler 10-13 Ekim tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun başvurular onaylanacak.

Atamalar ise 17 Ekim 2023'te yapılacak ve sonuçlar "www.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak. Atamaya ilişkin detaylı bilgilere, bakanlığın "www.personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Hükümetten öğretmen atamaları açıklaması

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA