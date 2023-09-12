13 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri MEB duyurdu: Süre uzatıldı! Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik...

MEB duyurdu: Süre uzatıldı! Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 12.09.2023 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
ABONE OL
MEB duyurdu: Süre uzatıldı! Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik...

Milli Eğitim Bakanlığından, uzman öğretmenlik eğitimlerinin 16 Eylül'e, başöğretmenlik eğitimlerinin ise 22 Eylül'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için "2023 Yılı Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Duyuru" doğrultusunda Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programı'nın 17 Temmuz'da başlatıldığı anımsatıldı.

Duyuru kapsamında uzman öğretmenlik eğitimlerinin 8 Eylül itibarıyla tamamlandığı, başöğretmenlik eğitimlerinin ise 18 Eylül'de tamamlanmak üzere planlandığı anımsatılan açıklamada, "Uzman öğretmenlik eğitimleri 13 Eylül'den başlayarak 16 Eylül tarihine kadar, başöğretmenlik eğitimleri ise 22 Eylül saat 23.59'a kadar uzatıldı." ifadesine yer verildi.

Hükümetten öğretmen atamaları açıklaması

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA