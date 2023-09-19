PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? PMYO mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanır?

SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru erkek adayların 48 saniyede, kadın adayların ise 50 saniyede tamamlamaları gerekmektedir. Fiziki yeterlilik parkurunu 40 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan erkek adaylar ile 42 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan kadın adaylar 100 tam puan alırlar.