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PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? PMYO mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanır?

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Giriş Tarihi: 19.09.2023
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PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? PMYO mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanır?

"PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşen başvuruların ardından PMYO mülakatları başladı. 2023 Yılı PMYO sözlü sınavlarına katılım sağlayan adaylar, mülakat ve fiziki parkur sınavlarının sonuçlarını pa.edu.tr internet adresinden öğrenebilecekler. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? PMYO mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce adayın heyecanla beklediği PMYO mülakat sınavı duyurusu 8 Eylül'de yayınlandı. Yapılan açıklamaya göre PMYO parkur mülakatlarını erkek adayların 48 saniyede, kadın adayların ise 50 saniyede tamamlamaları gerekmektedir. İşte konu hakkında son gelişmeler...

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PMYO sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Sınav sonuçları hakkında açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru erkek adayların 48 saniyede, kadın adayların ise 50 saniyede tamamlamaları gerekmektedir. Fiziki yeterlilik parkurunu 40 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan erkek adaylar ile 42 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan kadın adaylar 100 tam puan alırlar.

Fiziki yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında alan adaylar PMYO Giriş Yönetmeliği gereği başarısız sayılırlar. Fiziki yeterlilik sınavında 60 puanın altında alan adaylara "0" sıfır puan verilir. Fiziki yeterlilik sınavı komisyonu, başarısız adaylar hakkında "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verir ve başarısız adaylar mülakat sınavı aşamasına geçemezler.

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