"AÖL 1. dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise 1. dönem sınav tarihi açılandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kayıt yenileme ve yeni kayıtlar 15 Eylül'de başlamışken, 16 Ekim'e kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı Açık öğretim Lisesi 1. dönem sınavları hakkında öğrenciler araştırmalar yapıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...