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AÖL 1. dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise 1. dönem sınav tarihi açılandı mı?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 19.09.2023
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AÖL 1. dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise 1. dönem sınav tarihi açılandı mı?

"AÖL 1. dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık öğretim Lisesi kayıtları 15 Eylül – 16 Ekim 2023 arasında yapılacakken, kayıt ücret ve şartları da belli oldu. Bu noktada, 2023 – 2024 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihlerde sorusu yanıt arıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"AÖL 1. dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise 1. dönem sınav tarihi açılandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kayıt yenileme ve yeni kayıtlar 15 Eylül'de başlamışken, 16 Ekim'e kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı Açık öğretim Lisesi 1. dönem sınavları hakkında öğrenciler araştırmalar yapıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

AÖL KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU

MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır." oldu.

Açık Öğretim Lisesine kaydını gerçekleştiren adaylar, sınava girmek istediği her dönem için 160 TL olan "Sınava Katılım Ücretini" ödemek zorundadır. Sınav ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacaktır.

Anlaşmalı bankalar; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasıdır.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 1. dönem sınav tarihlerine dair duyuruda bulundu. İşte sınav tarihleri:

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

SINAV ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?

Sınav, 81 il ve yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

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