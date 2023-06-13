Lise 12. sınıf diploma nasıl alınır? 2023 MEB lise diploması ne zaman verilir? e-Devlet mezuniyet belgesi sorgulama ekranı

AÇIK LİSE DİPLOMASI ALMA

Açık lise mezunlarının en merak ettiği konulardan biri de açık lise diplomasının nasıl alındığıdır. Açık lise diploması Halk Eğitim Merkezleri üzerinden alınmaktadır. Mezuniyet belgeleri mezun olduktan 2-3 ay sonra Halk Eğitim Merkezleri'ne gönderildiğinden dolayı diploma alacak mezunların ilgili tarihlerde belgelerini almaya gitmeleri gerekmektedir. Ayrıca öğrenci kendisi diplomasını alamayacaksa alacak kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Geçici mezuniyet belgeleri de yine ilgili kurum olan Halk Eğitim Merkezi'nden alınacaktır.

Açık öğretim diplomaları ayrıca e-devlet üzerinden de alınmaktadır. Sisteme giril yaptıktan sonra arama butonuna Açık Öğretim Liseleri Mezuniyet Belgesi Sorgulama yazarak da belgenizi elde edebilirsiniz.