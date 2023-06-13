Lise 12. sınıf diploma nasıl alınır? 2023 MEB lise diploması ne zaman verilir? e-Devlet mezuniyet belgesi sorgulama ekranı
Bu yıl liseden mezun olacak olan 12. sınıf öğrencileri diplomalarını ne zaman alabileceklerini öğrenmeye çalışıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran Cuma itibarıyla son bulacak. Lise hayatına veda eden öğrenciler diplomaları içinde beklemeye başladılar. Peki lise 12. sınıf diploma nasıl alınır? 2023 MEB lise diploması ne zaman verilir?
Bu yıl liseden mezun olacak olan 12. sınıf öğrencileri diplomalarını ne zaman alabileceklerini öğrenmeye çalışıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran Cuma itibarıyla son bulacak. Lise hayatına veda eden öğrenciler diplomaları içinde beklemeye başladılar. Peki lise 12. sınıf diploma nasıl alınır? 2023 MEB lise diploması ne zaman verilir?
LİSE DİPLOMASI NE ZAMAN VERİLİR 2023?
E-Devlet üzerinden lise mezuniyet belgesi sorgulama yapılabiliyor. Bunun için öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapınız. Ardından T.C kimlik ve şifrenizi giriniz. Arama çubuğuna "lise mezuniyet belgesi sorgulama" yazıp tıklayınız. Sonrasında önünüze lise mezuniyet belgesi çıkacaktır.
Sağ üstte bulunan "Barkodlu Belge Oluştur" seçeneğine tıklayarak belgenizi oluşturabilirsiniz. İsteğinize göre yazdırarak lise mezuniyet belgenize kavuşabilirsiniz.
LİSE DİPLOMASI NE İŞE YARAR?
Eğitimde bir basamak daha atlayabilmek için lise diploması önemlidir. Lise diploması üniversite okuyabilmenin ön şartıdır. Lise diploması olmayan hiçbir öğrenci üniversite okumaya hak kazanamaz. Lise diploması çalışma içinde oldukça önemlidir. Özellikle birçok şirket en az lise mezunu olma şartı istemektedir. Ayrıca lise mezunu olmak çalışılan işte ücreti belirleyen de bir durumdur. Lise mezunu olanlar olmayanlardan daha fazla ücret almaktadır.
LİSE DİPLOMASI KAYBOLDU İSE NE YAPILIR?
Lise diploması kaybolursa yapılması gereken ilk iş mezun olduğunuz okula belgenizin kaybolduğunu ve tekrar çıkartmak istediğinize dair bir dilekçe bırakmanız gerekmektedir. Ancak yeniden bir diploma çıkartma işlemi gerçekleşmemektedir. Bunun yerine mezuniyet belgesi verilmektedir. Bu belge de diploma ile aynı işlevi görmektedir. Yine okula gitmek yerine e-devletten de mezuniyet belgenizi çıkarabilmeniz mümkündür.
AÇIK LİSE DİPLOMASI ALMA
Açık lise mezunlarının en merak ettiği konulardan biri de açık lise diplomasının nasıl alındığıdır. Açık lise diploması Halk Eğitim Merkezleri üzerinden alınmaktadır. Mezuniyet belgeleri mezun olduktan 2-3 ay sonra Halk Eğitim Merkezleri'ne gönderildiğinden dolayı diploma alacak mezunların ilgili tarihlerde belgelerini almaya gitmeleri gerekmektedir. Ayrıca öğrenci kendisi diplomasını alamayacaksa alacak kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Geçici mezuniyet belgeleri de yine ilgili kurum olan Halk Eğitim Merkezi'nden alınacaktır.
Açık öğretim diplomaları ayrıca e-devlet üzerinden de alınmaktadır. Sisteme giril yaptıktan sonra arama butonuna Açık Öğretim Liseleri Mezuniyet Belgesi Sorgulama yazarak da belgenizi elde edebilirsiniz.
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- Lise 12. sınıf diploma nasıl alınır? 2023 MEB lise diploması ne zaman verilir? e-Devlet mezuniyet belgesi sorgulama ekranı
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