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12-16 Haziran'da yoklama alınacak mı? Okullarda son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2023
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12-16 Haziran’da yoklama alınacak mı? Okullarda son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı?

"Okulun son haftası yoklama alınır mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek. Karne gününe kısa bir süre kala, devamsızlık konusu hakkında detaylar merak konusu oldu. 12-16 Haziran'da yoklama alınacak mı? İşte, cevabı...

"Okulun son haftası yoklama alınır mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Yaz tatiline girmeye hazırlanan milyonlarca öğrenci ve veli karne alacağı günü heyecanla bekliyor. Peki, okulun son günleri olan karne haftası yoklama alınır mı? İşte, haberin detayları...

OKULLARDA SON HAFTA YOKLAMA ALINIR MI 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı yapıyor.

Ancak okulların son haftası yoklama alma inisiyatifi bulunuyor. Bazı öğretmenler de bunu kullanırken bazıları da kullanmayabiliyor. Bu nedenle konuyla ilgili okul müdürlüklerinden veya ilgili öğretmenden konuyla ilgili en net bilgi alabilirsiniz.

TELAFİ PROGRAMLARI

Öte yandan çğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süre eğitime ara verilen 10 ildeki öğrencilere yönelik telafi programları ise 1 Ağustos-1 Eylül'de uygulanacak.

ÖBA

2022-2023 eğitim öğretim döneminin yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.

Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran'da öğrenecek.

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