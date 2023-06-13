5 gün devamsızlığı olan belge alabilir mi? Ortaokul, lise takdir-teşekkür şartları neler? 2023 Karnede 2 olursa belge hakkı olur mu?

5 gün devamsızlığı olan belge alabilir mi sorusunun cevabı merak ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının sonuna gelinirken öğrenciler hangi durumlarda takdir ya da teşekkür belgesi almaya hak kazanacaklarını öğrenmeye çalışıyor. Peki 2023 karnede 2 olursa belge hakkı olur mu? Ortaokul, lise takdir, teşekkür şartları neler?

Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere MEB tarafından Teşekkür belgesi, Takdir belgesi, Onur belgesi ve Üstün başarı belgesi verilir.

MEB tarafından yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde konuya ilişkin şu bilgiler yer alıyor;