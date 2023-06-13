13 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Lisede kaç zayıfla sınıf geçilir, 3 dersten sınıfta kalınır mı? 2023 Lisede sınıf geçme şartları neler? Ortalaması 50 üstü olanlar...

Lisede kaç zayıfla sınıf geçilir, 3 dersten sınıfta kalınır mı? 2023 Lisede sınıf geçme şartları neler? Ortalaması 50 üstü olanlar...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2023 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
ABONE OL
Lisede kaç zayıfla sınıf geçilir, 3 dersten sınıfta kalınır mı? 2023 Lisede sınıf geçme şartları neler? Ortalaması 50 üstü olanlar...

Lisede kaç zayıfla sınıf geçilir sorusunun cevabı merak ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının son yarıyılının bitmesine günler kala öğrenciler zayıflarını hesaplamaya çalışıyor. Arama motorlarında "Lisede 3 dersten sınıfta kalınır mı?", "Lisede sınıf geçme şartları neler?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...

Lisede kaç zayıfla sınıf geçilir sorusunun cevabı merak ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının son yarıyılının bitmesine günler kala öğrenciler zayıflarını hesaplamaya çalışıyor. Arama motorlarında "Lisede 3 dersten sınıfta kalınır mı?", "Lisede sınıf geçme şartları neler?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...

LİSEDE KAÇ DERSTEN SINIFTA KALINIR?

Liselerde yıl sonu ortalaması 50'nin altına olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarına kalıyor.

6 DERSTEN KALINCA SINIFTA KALINIR MI?

Alt sınıflardan kalınan derslerle birlikte toplamda 6 dersten kalan kişiler de sınıfta kalır.

SINIF GEÇME ŞARTLARI

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

-İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

-İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA